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Дальнее зарубежье 19.12.2021 22:32

Уоллес считает маловероятным отправку британских войск на помощь Украине

Британский глава Минобороны Роберт Бен Уоллес (Robert Ben Wallace) заявил, что Великобритания вряд ли отправит войска для помощи Украине, передают британские СМИ.

"Это факт, она (Украина - ИФ) не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину, чтобы бросить вызов России...", - цитирует Уоллеса британский еженедельник Spectator.

По словам министра, в случае возникновения военного конфликта очевидно, что Украина будет противостоять в одиночку.

Вместе с тем, Уоллес не сообщил, присоединится ли Великобритания к США в деле вооружения Украины. "Мы еще не начали оказывать помощь. Мы постоянно изучаем все варианты", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ВОЕННЫЕ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]