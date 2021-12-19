Порядка 215 млн доз вакцины Pfizer-Biontech будет доставлено в страны ЕС в I кв. 2022 года

Европейская комиссия (ЕК) договорилась в воскресенье с компаниями BioNtech и Pfizer ускорить поставки их мРНК-вакцины в государства-члены ЕС в ближайшие недели.
"В первом квартале 2022 года Pfizer-BioNtech поставит дополнительные 20 млн доз вакцины (5 млн - в январе, 5 млн - в феврале и 10 млн - в марте), - сообщается в пресс-релизе. - Это помимо уже запланированных 195 млн доз от Pfizer-BioNtech. В результате в первом квартале будет поставлено 215 млн доз".
16 декабря ЕК согласовала также с компанией Moderna поставку дополнительных доз в первом квартале 2022 года.
Это будет особенно полезным для государств-членов, испытывающих острую потребность в дополнительных дозах вакцины, отмечает ЕК.
Ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации в ЕС в последние месяцы, в числе главных приоритетов ЕС в области здравоохранения остаются полная вакцинация и бустерная ревакцинация. Учитывая ожидаемый быстрый рост случаев заражения из-за "омикрон"-штамма, это как никогда более актуально, говорится в сообщении.
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