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Дальнее зарубежье 19.12.2021 23:19

Порядка 215 млн доз вакцины Pfizer-Biontech будет доставлено в страны ЕС в I кв. 2022 года

Европейская комиссия (ЕК) договорилась в воскресенье с компаниями BioNtech и Pfizer ускорить поставки их мРНК-вакцины в государства-члены ЕС в ближайшие недели.

"В первом квартале 2022 года Pfizer-BioNtech поставит дополнительные 20 млн доз вакцины (5 млн - в январе, 5 млн - в феврале и 10 млн - в марте), - сообщается в пресс-релизе. - Это помимо уже запланированных 195 млн доз от Pfizer-BioNtech. В результате в первом квартале будет поставлено 215 млн доз".

16 декабря ЕК согласовала также с компанией Moderna поставку дополнительных доз в первом квартале 2022 года.

Это будет особенно полезным для государств-членов, испытывающих острую потребность в дополнительных дозах вакцины, отмечает ЕК.

Ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации в ЕС в последние месяцы, в числе главных приоритетов ЕС в области здравоохранения остаются полная вакцинация и бустерная ревакцинация. Учитывая ожидаемый быстрый рост случаев заражения из-за "омикрон"-штамма, это как никогда более актуально, говорится в сообщении.

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНЫ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]fax.az