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Дальнее зарубежье 20.12.2021 08:52

Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах превысило 200

Число погибших на Филиппинах после обрушившегося на центральные и южные провинции страны тайфуна Rai возросло до 208 человек, сообщают местные СМИ в понедельник со ссылкой на представителя национальной полиции.

Согласно данным полиции, по меньшей мере 208 человек погибли, в основном на островах Себу и Бохол.

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям сталкивается с трудностями при оценке полного ущерба, нанесенного отдаленным островам, эту работу затрудняют перебои с подачей электроэнергии, поврежденная инфраструктура.

Правительство заявило в воскресенье, что выделит 2 млрд песо (около $40 млн) на доставку воды, продовольствия, палаток и других предметов первой необходимости людям в пострадавших районах.

Rai прошел по центральным Филиппинам, после чего немного ослаб, в пятницу порывы ветра в радиусе действия тайфуна достигали максимальной скорости в 205 км/ч.

Представитель президента Филиппин Карло Ногралес сообщил, что более 332 тыс. человек были эвакуированы до приближения тайфуна, 15 тыс. из них попали в эвакуационные центры.

Около 20 штормов и тайфунов обрушивается на Филиппины ежегодно. Архипелаг расположен в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, в котором находится большинство вулканов на Земле и где происходит множество стихийных бедствий.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ТАЙФУН, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]