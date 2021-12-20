Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах превысило 200

Число погибших на Филиппинах после обрушившегося на центральные и южные провинции страны тайфуна Rai возросло до 208 человек, сообщают местные СМИ в понедельник со ссылкой на представителя национальной полиции.
Согласно данным полиции, по меньшей мере 208 человек погибли, в основном на островах Себу и Бохол.
Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям сталкивается с трудностями при оценке полного ущерба, нанесенного отдаленным островам, эту работу затрудняют перебои с подачей электроэнергии, поврежденная инфраструктура.
Правительство заявило в воскресенье, что выделит 2 млрд песо (около $40 млн) на доставку воды, продовольствия, палаток и других предметов первой необходимости людям в пострадавших районах.
Rai прошел по центральным Филиппинам, после чего немного ослаб, в пятницу порывы ветра в радиусе действия тайфуна достигали максимальной скорости в 205 км/ч.
Представитель президента Филиппин Карло Ногралес сообщил, что более 332 тыс. человек были эвакуированы до приближения тайфуна, 15 тыс. из них попали в эвакуационные центры.
Около 20 штормов и тайфунов обрушивается на Филиппины ежегодно. Архипелаг расположен в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, в котором находится большинство вулканов на Земле и где происходит множество стихийных бедствий.
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