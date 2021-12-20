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Дальнее зарубежье 20.12.2021 09:05

Евросоюз должен участвовать в дискуссиях России с США по гарантиям безопасности - Боррель

Евросоюз должен стать одним из участников предложенных Россией Соединенным Штатам переговоров по гарантиям безопасности, написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Министерство иностранных дел России в пятницу опубликовало проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также для европейских членов НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий", - подчеркнул он.

По его словам, "дипломатия работает лучше всего, если она осуществляется в партнерстве с другими". ЕС поддерживает тесные контакты с США и другими партнерами, которые, в частности, решительно поддерживают Украину "для сдерживания дальнейших действий России".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]