Боррель намерен представить обновленную версию концепции по безопасности ЕС в январе 2022 года

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в январе 2022 года представит на рассмотрение главам МИД и Минобороны стран Евросоюза обновленную версию концепции безопасности "Стратегический компас".
"Я представлю обновленную версию "Стратегического компаса" в январе на неофициальной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС в Бресте (город во Франции - ИФ) в соответствии с имеющейся целью - принять документ в марте", - написал Боррель в своем блоге.
Он отметил, что ситуации вокруг Украины и Белоруссии, "гибридная тактика, силовая политика, запугивание и дезинформация" свидетельствуют, что "на карту поставлена судьба отдельных стран и обществ и более широкие принципы, лежащие в основе европейского порядка безопасности". Это настоятельно требует от ЕС укрепления его потенциала и средства для действий в области безопасности.
Ранее Совет ЕС поручил Боррелю подготовить проект стратегической и оборонной стратегии Евросоюза "Стратегический компас". Документ должен включать в себя политические рекомендации по четырем "корзинам": кризисное управление, партнерство, развитие оборонного потенциала и устойчивость к угрозам.
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