Президент Казахстана освободил от должности главу Минздрава страны

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой освобожден от этой должности, сообщила пресс-служба президента республики.

"Указом главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник.

В пресс-службе не уточнили, с чем связана отставка руководителя Минздрава, пробывшего на этом посту полтора года.

44-летний Цой возглавил Минздрав в июле 2020 года после серии коррупционных скандалов в ведомстве. В должности министра он сменил Елжана Биртанова, который в настоящее время находится под следствием.