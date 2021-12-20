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СНГ 20.12.2021 09:26

Президент Казахстана освободил от должности главу Минздрава страны

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой освобожден от этой должности, сообщила пресс-служба президента республики.

"Указом главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник.

В пресс-службе не уточнили, с чем связана отставка руководителя Минздрава, пробывшего на этом посту полтора года.

44-летний Цой возглавил Минздрав в июле 2020 года после серии коррупционных скандалов в ведомстве. В должности министра он сменил Елжана Биртанова, который в настоящее время находится под следствием.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]