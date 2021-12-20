Президент Казахстана освободил от должности главу Минздрава страны

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой освобожден от этой должности, сообщила пресс-служба президента республики.
"Указом главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник.
В пресс-службе не уточнили, с чем связана отставка руководителя Минздрава, пробывшего на этом посту полтора года.
44-летний Цой возглавил Минздрав в июле 2020 года после серии коррупционных скандалов в ведомстве. В должности министра он сменил Елжана Биртанова, который в настоящее время находится под следствием.
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