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ТЭК 20.12.2021 09:01

Россия использует энергетику в качестве инструмента политического давления для сертификации Северного потока 2 - Боррель

В условиях чрезвычайно высоких цен на энергоносители Россия пытается оказывать давление на Европу, чтобы добиться сертификации проекта газопровода "Северный поток 2", заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Россия использовала энергетику в качестве инструмента политического влияния", - написал он в своем блоге.

Он добавил: "И хотя она, строго говоря, выполняет свои обязательства по поставкам газа, многие рассматривают ее нынешний отказ увеличивать объемы экспорта в Европу или повторно заполнить хранилища, принадлежащие "Газпрому", как средство оказания давления на ЕС и, в частности, для обеспечения нормативного лицензирования "Северного потока 2".

Боррель отметил, что Еврокомиссия "не считает этот проект приоритетным", он должен соответствовать требованиям европейских нормативных актов, продолжает оставаться предметом обсуждения.

В связи с этим он подчеркнул: "Солидарность - это улица с двусторонним движением. Никто не может повысить свою собственную безопасность, не принимая во внимание безопасность всего Союза, что должно быть основным принципом, чтобы сделать ЕС сильнее и противостоять попыткам разделить нас".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]