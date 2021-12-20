Россия использует энергетику в качестве инструмента политического давления для сертификации Северного потока 2 - Боррель

В условиях чрезвычайно высоких цен на энергоносители Россия пытается оказывать давление на Европу, чтобы добиться сертификации проекта газопровода "Северный поток 2", заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Россия использовала энергетику в качестве инструмента политического влияния", - написал он в своем блоге.
Он добавил: "И хотя она, строго говоря, выполняет свои обязательства по поставкам газа, многие рассматривают ее нынешний отказ увеличивать объемы экспорта в Европу или повторно заполнить хранилища, принадлежащие "Газпрому", как средство оказания давления на ЕС и, в частности, для обеспечения нормативного лицензирования "Северного потока 2".
Боррель отметил, что Еврокомиссия "не считает этот проект приоритетным", он должен соответствовать требованиям европейских нормативных актов, продолжает оставаться предметом обсуждения.
В связи с этим он подчеркнул: "Солидарность - это улица с двусторонним движением. Никто не может повысить свою собственную безопасность, не принимая во внимание безопасность всего Союза, что должно быть основным принципом, чтобы сделать ЕС сильнее и противостоять попыткам разделить нас".
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