Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 декабря ЦБА установил на уровне 1,9122 манат/1EUR (17 декабря - 1,9265 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 декабря установил на уровне 0,0228 манат/1RUB (17 декабря - 0,0230 манат/1RUB).