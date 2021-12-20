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Цена на нефть

17.12 $/bbl +/- WTI 70.86 -1.52 Brent 73.52 -1.50

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ТЭК 20.12.2021 09:29

Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть продолжают снижаться после падения по итогам прошлой недели на растущих опасениях, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" ослабит экономический рост в мире и приведет к снижению спроса на энергоносители.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет во многих регионах, включая США и европейские страны, что приводит к введению очередных ограничительных мер. Эксперты опасаются, что это сократит мобильность людей и, соответственно, спрос на авиационное и автомобильное топливо.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 составляет $71,40 за баррель, что на $2,12 (2,88%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $1,5 (2%) - до $73,52 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,51 за баррель, что на $2,35 (3,32%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $1,52 (2,1%) и составила $70,86 за баррель. Срок действия январских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник.

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 1,1%.

"На этой неделе рынок, вероятно, будет очень волатильным", - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Oanda Asia Pacific Ltd. Джеффри Хэлли. "Однако вряд ли стоит думать, что нефть может серьезно подешеветь, поскольку ОПЕК+ следит за ситуацией и оставила себе пространство для маневра, чтобы очень быстро отреагировать на ситуацию при необходимости", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Как сообщалось, ОПЕК+ в начале декабря приняла решение продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тыс. баррелей в сутки в январе. Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это решение в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке, связанную с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]