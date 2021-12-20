Студенты Бакинской высшей школы нефти выиграли конкурс стартапов

Команда AzPlagio Бакинской высшей школы нефти (БВШН) выиграла конкурс EdTech Startup Competition, организованный Министерством образования. Команда заняла первое место в финальном этапе конкурса.
244 команды приняли участие в конкурсе EdTech Startup Competition, состоящем из 2-ух этапов. Из них 10 команд, показавших лучшие результаты, вышли в финал.
Главный победитель конкурса, команда AzPlagio БВШН, получила инвестицию в размере 10 тыс. манатов на реализацию проекта.
Членами команды AzPlagio являются студенты 4 курса кафедры «Инженерия автоматизации процессов» Ильгар Мамедов, Назрин Гурбанова, Агамирза Фаталиев, Адиль Магеррамли, Бахруз Гусейнов и Рухан Будаглы.
EdTech Startup Competition - это конкурс, проводимый среди студентов высших учебных заведений. Основная цель конкурса - выявление студентами актуальных проблем, существующих в сфере образования в нашей стране, и предоставление технологических решений для их устранения.
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