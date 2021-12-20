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20.12.2021 10:11

Студенты Бакинской высшей школы нефти выиграли конкурс стартапов

Команда AzPlagio Бакинской высшей школы нефти (БВШН) выиграла конкурс EdTech Startup Competition, организованный Министерством образования. Команда заняла первое место в финальном этапе конкурса.

244 команды приняли участие в конкурсе EdTech Startup Competition, состоящем из 2-ух этапов. Из них 10 команд, показавших лучшие результаты, вышли в финал.

Главный победитель конкурса, команда AzPlagio БВШН, получила инвестицию в размере 10 тыс. манатов на реализацию проекта.

Членами команды AzPlagio являются студенты 4 курса кафедры «Инженерия автоматизации процессов» Ильгар Мамедов, Назрин Гурбанова, Агамирза Фаталиев, Адиль Магеррамли, Бахруз Гусейнов и Рухан Будаглы.

EdTech Startup Competition - это конкурс, проводимый среди студентов высших учебных заведений. Основная цель конкурса - выявление студентами актуальных проблем, существующих в сфере образования в нашей стране, и предоставление технологических решений для их устранения.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]