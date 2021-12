Caspian Energy Club организовал церемонию вручения премии Caspian Business Award 2021

17 декабря Caspian Energy Club организовал праздничный новогодний прием и церемонию вручения международной премии Caspian Business Award 2021. Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев

Приветствуя участников церемонии Тельман Алиев отметил, “В период пандемии, мы старались быть наиболее активными и полезными для наших компаний, членов Caspian Energy Club. Мы организовали более 200 мероприятий в онлайн и оффлайн формате. Стараясь соответствовать нашему слогану “ENERGY for BUSINESS” мы делились позитивной энергией с представителями бизнеса и заряжали их бизнес энергией Caspian Energy Club.

2021 год азербайджанский народ встретил как победитель. Доблестная азербайджанская армия под рукаводством Верховного главнокомадующего Ильхама Алиева освободила Карабах. За рекордно короткие сроки был построен аэропорт в Физули, который по праву считается воздушными воротами в Карабах и Восточный Зангезур. Мы преклоняем голову перед семьями шехидов, благодарим всех и каждого, кто принял участия в операции “Железный кулак”. Мы помогаем и продолжим помогать семьям шехидов, нуждающимся в лечении и в помощи Гази.

Пройдя много испытаний и трудностей, госструктуры и бизнес продолжают совместное сотрудничество, реализуют совместные проекты, совместно решают проблемы, с которыми сталкивается бизнес. Мы высоко ценим заслугу всех членов правительства, и благодарим за поддержку, которая оказывается высшим руководством страны для развитию бизнеса и инвестиционного климата в Азербайджане. Каждый номинант, это целая армия единомышленников, которые продолжают вносить свой весомый вклад в развитие экономических и социальных проектов как в Азербайджане, так и в регионе в целом. Награждённые сегодня международной премией Caspian Business Award, представители государственных органов и компаний, реализовавшие успешные проекты, показавшие динамичные результаты и сыгравшие важную роль в развитии бизнеса в 2021 году, являются ориентиром для еще большего развития экономики страны и региона.

Номинанты были определены в результате опроса, проведенного среди менеджеров высшего и среднего звена компаний, входящих в Caspian Energy Club. Сама статуэтка в форме корабля, бесстрашно стремящегося к новым свершениям и открытиям, на встречу трудностям и проблемам, символизирует важную роль капитанов, ведущих за собой свою смелую команду. Ведь не секрет, что без сильного и уверенного в себе капитана, не будет сильной команды, а без команды, способной решать проблемы любой сложности, не может быть сильного капитана. Таким образом международная премия Caspian Energy Club еще раз демонстрирует тот факт, что ВМЕСТЕ МЫ СИЛА. Поздравляю всех членов Caspian Energy Club с днем солидарности азербайджанцев всего мира и желаю еще больших достижений в новом году

На церемонии вручения Caspian Business Award приняли участие руководители государственных структур, министерств, топ-менеджеры и представители компаний-членов Caspian Energy Club.

Caspian Business Award в номинации «За вклад в развитие диалога бизнес-власть» были присуждены Министру труда и социальной защиты Азербайджанской Республики- Сахилю Бабаеву, председатель Правления полномочной структуры Алятской свободной экономической зоны - Валеху Алескерову, Депутату Милли Меджлиса - Таиру Миркишили.

Затем премия Caspian Business Award 2021 была присуждена ПО SOCAR "Azneft" в номинации «производитель нефти и газа года», SOCAR трест комплексных буровых работ в номинации «Буровая компания года», ПО «Азеригаз» «за особый вклад в социальное развитие регионов.», NAR в номинации «мобильный оператор года», VITAM в номинации «производитель рекламы года», ADORE Kompani в номинации «сеть магазинов косметики и парфюмерии года», Ase Logistics Group в номинации «Логистическая компания года», ООО Azericard «за внедрение передовых инструментов оплаты», Azərsüd в номинации «Производитель молочной продукции года», Azpetrol Ltd в номинации «сеть автозаправочных станций года», ООО Badamlı Mineral Sular в номинации «Минеральная вода года», Bestcomp Group в номинации «IT компания года», BHB Strategic & Creativ CO. в номинации «рекламное агентство года», Debet Safety в номинации «компания года по производству средств индивидуальной защиты», Delta Qrup C.O. в номинации «производитель мучной продукции года», Yağmur-2 MMC в номинации «За активное участие в реализации экологических проектов», Yelo Bank в номинации «банк года»

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.