ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки

Исполнительная власть города Гянджа направит около 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки на некоторых улицах и проспектах города.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт ИВ подписала с "NB TRADİNG".

Сумма контракта 4 млн 979 тыс. 775 манатов.

Э.Шафиев