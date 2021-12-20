Импорт стиральных машин в Азербайджан за 10 месяцев увеличился на 19%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-октябре 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4% - до 136,7 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $35 млн 277 тыс. (рост на 4,9%).
В январе-октябре в Азербайджан также импортировано 613,5 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 8,4%) на сумму $108 млн 815,4 тыс. (рост на 2,6%).
Кроме этого, за отчетный период на 19% - до 170,3 тыс. единиц - увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $37 млн 110,4 тыс. (рост на 30,8%).
Б.Рустамбеков
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