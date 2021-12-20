Число браков в Азербайджане за 10 месяцев увеличилось на 55,8%, разводов – на 15,9%

Численность населения Азербайджана в январе-октябре 2021 года увеличилась на 31,58 тыс. человек или на 0,3% - до 10 млн 150,713 тыс. на 1 ноября 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В городах проживает 53% населения страны, в сельской местности – 47%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В среднем на каждые 1 тыс. мужчин в Азербайджане приходится 1,004 тыс. женщины.

В январе-октябре в республике родились 92,15 тыс. младенцев, что на 13,5% меньше чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 11. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 2,346 тыс. двойняшек, 63 тройняшки и 4 четверняшки.

За прошедший период в Азербайджане умерли 62,151 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 7,4 (в январе-октябре 2020 года уровень смертности составлял 6,3).

За отчетный период в республике зарегистрировано 46,1 тыс. браков (рост на 55,8% по сравнению с январем-октябрем 2020г) и 14,316 тыс. разводов (рост на 15,9%).

Х.Насирзаде