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Социум 20.12.2021 12:53

Число браков в Азербайджане за 10 месяцев увеличилось на 55,8%, разводов – на 15,9%

Численность населения Азербайджана в январе-октябре 2021 года увеличилась на 31,58 тыс. человек или на 0,3% - до 10 млн 150,713 тыс. на 1 ноября 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В городах проживает 53% населения страны, в сельской местности – 47%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В среднем на каждые 1 тыс. мужчин в Азербайджане приходится 1,004 тыс. женщины.

В январе-октябре в республике родились 92,15 тыс. младенцев, что на 13,5% меньше чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 11. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 2,346 тыс. двойняшек, 63 тройняшки и 4 четверняшки.

За прошедший период в Азербайджане умерли 62,151 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 7,4 (в январе-октябре 2020 года уровень смертности составлял 6,3).

За отчетный период в республике зарегистрировано 46,1 тыс. браков (рост на 55,8% по сравнению с январем-октябрем 2020г) и 14,316 тыс. разводов (рост на 15,9%).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БРАКИ/РАЗВОДЫ, НАСЕЛЕНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]