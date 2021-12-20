Россия не имеет права указывать партнерам НАТО

У России нет никакого права указывать партнерам НАТО, заявила находящаяся в Литве министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, комментируя российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.
"Мы должны четко сказать России, что у нее нет никакого права указывать партнерам НАТО, как им следует себя вести", - сказала Ламбрехт журналистам в понедельник.
Ламбрехт отметила, что представители стран НАТО обсудят требования России на следующей неделе.
Со своей стороны, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на совместной пресс-конференции заявил, что нельзя позволить России "проводить новые красные линии".
"Нельзя делить Европу на сферы влияния, нельзя запретить странам выбирать ориентацию по безопасности", - сказал министр.
По словам литовского министра, своими требованиями Россия стремится расколоть НАТО, ослабить защищенность восточного фланга альянса и исключить присутствие США в Европе.
"Такие требования неприемлемы, если мы думаем о безопасности своих стран", - сказал Анушаускас.
Ламбрехт в понедельник встретилась со германскими военными, служащими в Рукле Йонавского района. Германия осуществляет командование размещенным с 2017 года в Литве международным батальоном НАТО.
Сейчас в батальоне служит около 1,1 тыс. военных, половина их из Германии.
Ламбрехт сказала, что выбрала Литву для своего первого зарубежного визита сознательно, чтобы "поддержать наших союзников и направить сигнал о единстве".
"Мы твердо стоим на стороне наших партнеров и друзей и мы будем продолжать прекрасное сотрудничество наших вооруженных сил", - отметила министр.
Она отметила, что прекрасно понимает обеспокоенность Балтийских стран по поводу безопасности в регионе.
Анушаускас со своей стороны сказал, что Россия сейчас дислоцировала в Калининградской области силы, которые "вдесятеро больше" размещенного в Рукле международного батальона.
"В этой ситуации требования России, ослабляющие безопасность наших стран, просто невозможны. Выполнить их невозможно, и я считаю, что они должны быть отклонены", - сказал литовский министр.
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