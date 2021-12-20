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СНГ 20.12.2021 13:45

На границе Белоруссии и Польши осталось почти 600 беженцев - Красный крест

Около 600 беженцев остаются в транспортно-логистическом центре (ТЛЦ) "Брузги" на границе Белоруссии с Польшей. Все они обеспечены достаточным запасом продовольствия и необходимых вещей, заявили в белорусском обществе Красного Креста.

"Работа эта ведется ежедневно и в штатном режиме. Всего для этого хватает. Порядок отработан: на завтрак - чай и сладкое, на обед - горячее питание и выдача продуктовых наборов на вечер. На складах создан достаточный запас продовольствия. При необходимости он будет пополняться", - сообщил начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску белорусского общества Красного Креста Игорь Трусов, слова которого приводит госагентство БелТА.

На 43-й день пребывания беженцев на границе в транспортно-логистическом центре "Брузги" находятся около 600 человек, часть из которых женщины и дети.

"Белорусская сторона продолжает обеспечивать беженцев всем необходимым. Продолжается работа по индивидуальным обращениям беженцев. По запросу им выдаются теплые вещи и обувь, средства гигиены, бутылочки для питания малышей, детские смеси", - говорится в сообщении.

Также в ТЛЦ продолжают дежурить медики, организована работа полевой бани.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. 16 ноября беженцы пытались прорваться в Польшу через пункт пропуска "Брузги", бросая в польских силовиков камни и ломая заграждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.

Белорусские власти разместили мигрантов в здании приграничного транспортно-логистического центра и обеспечивают их пребывание там.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ГРАНИЦА, БЕЖЕНЦЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]