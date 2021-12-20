Благодаря вакцинации британцы, скорее всего, проведут нынешнее Рождество лучше, чем предыдущее - Рааб

Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что благодаря интенсивной кампании по вакцинации от COVID-19 британцы в этом году отпразднуют Рождество лучше, чем в прошлом году.

"Я думаю, в этом году Рождество будет намного лучше, чем в прошлом году, благодаря как в целом уровню вакцинацию, так и, в частности, результативности кампании по распределению бустерных доз", - приводит телеканал Sky News слова Рааба.

"Я считаю, что, с учетом данных... в этом году мы в лучшем положении для того, чтобы наслаждаться Рождеством с любимыми", - добавил он.

Однако, по его словам, он не может гарантировать, что в преддверии Рождества в стране не введут больше ограничений. Он пояснил, что кабинет министров не располагает данными о степени угрозы этого варианта вируса.

"Я просто не могу дать быстрых и твердых гарантий", - сказал он.

При этом Рааб заявил, что не ожидает созыва парламента для голосования по новым ограничениям до Рождества.

Рааб также призвал жителей проявлять внимательность и осторожность.

Ранее в понедельник сообщалось, что британский министр финансов Риши Сунак выступает против введения новых ограничений перед Рождеством. Министр считает, что до принятия решения следует дождаться, пока информация о распространении этого штамма станет более ясной.

В минувшее воскресенье министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид не исключил вероятность дальнейших ограничений по COVID-19 перед Рождеством. Он отметил что распространение штамма "омикрон" происходит очень быстро. По словам Джавида, если чуть более двух недель назад пациенты, у которых был выявлен "омикрон", составляли около 1% всех заболевших, то по состоянию на минувшие выходные этот показатель вырос почти до 60%.

В воскресенье Агентство безопасности здравоохранения Соединённого Королевства (UKSHA) сообщило, что в Великобритании зафиксировали уже 12 смертей среди инфицированных "омикроном". В докладе агентства по "омикрону" отмечается, что все эти летальных исходов приходятся на Англию. Общее число диагностированных заражений "омикроном" в стране, согласно данным UKHSA, превышает 37 тыс.

В последние дни Великобритания также бьет рекорды по выявляемым за сутки случаям коронавируса. В субботу этот показатель составил около 90,4 тыс. В пятницу суточный прирост заражений составил более 93 тыс.

Считается, что штамм "омикрон" вызывает заметно меньше тяжелых последствий при заражении, нежели его "предшественники". В то же время, он превосходит их по скорости распространения.

Всего в Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 11,3 млн заражений, зафиксировали более 147 тыс. летальных исходов среди инфицированных.