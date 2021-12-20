Свыше 60% украинцев не доверяют Зеленскому

Рейтинг доверия к украинским политикам возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют главе государства 61%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 14-16 декабря.

Следующий по уровню доверия - экс-премьер Владимир Гройсман, которому 32% доверяют, и 60% - не доверяют. Экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 30%, а 41% - не доверяют и еще четверть не знают его. Лидеру Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют - 73%.

Пятому президенту (2014-2019), лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют - 75% респондентов. Лидеру "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрию Бойко доверяют 22%, не доверяют - 61%, не знают его - 15%.

Большинство опрошенных поддерживают роспуск Верховной Рады и кабинета министров - 63% и 58% соответственно. В то же время отставку и перевыборы президента поддерживают несколько меньше: 43% за отставку, 54% - против.

Оппозицию в парламенте Украины сильной считают 15% опрошенных, 43% - слабой, еще 35% - ни сильной, ни слабой. Коалицию сильной считают 11%, 44% - слабой, еще 33% - ни сильной, ни слабой.

31% опрошенных украинцев считают, что грядущий 2022 год будет лучше предыдущего. Еще треть думают, что ничего не изменится, столько же считают, что следующий год будет хуже 2021-го. В прошлом году ожидания были оптимистичнее: тогда 52% ожидали, что 2021 год будет лучше 2020-го. В целом младшие опрошенные (до 40 лет) ожидают, что грядущий год скорее будет лучше, а старшие - думают, что ничего не изменится или будет хуже.

В целом 67% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 24% - в правильном. 9% - не определились.

Важнейшими проблемами страны опрошенные назвали коррупцию (55%) и войну в Донбассе (51%), а также экономический кризис (32%), некомпетентность властей (31%), эпидемию коронавируса (27%), влияние олигархов на политику (24%) и некачественную медицину (24%).

Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству Украины регионах среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства Выборка репрезентативна по основным социально-демографическим показателям, ошибка выборки с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.