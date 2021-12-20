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Регион 20.12.2021 15:01

Генсек ОДКБ обсудит в Ереване с Пашиняном военно-политические вопросы

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась 22-24 декабря посетит Армению для встречи с высшим политическим и военным руководством страны, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ходе визита запланирована встреча с председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Генеральный секретарь ОДКБ представит ему на утверждение проект Плана мероприятий по реализации решений сентябрьской (2021 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности ОДКБ в период председательства Республики Армения", - сказал Зайнетдинов.

Также ожидается, что Зась проведёт переговоры с министром иностранных дел Араратом Мирзояном, главой военного ведомства Суреном Папикяном и секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, сказал Зайнетдинов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ОДКБ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]