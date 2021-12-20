Венские переговоры по СВПД возобновятся после рождественских праздников - МИД Ирана

Новый раунд переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе начнется после рождественских праздников, сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде.
Также он заверил, что в ходе завершившегося седьмого раунда переговоров Иран не вел переговоров напрямую с США, а передавал свою точку зрения через координатора совместной комиссии по СВПД Энрике Мора. Он уточнил, что иранские власти не доверяют намерениям США и некоторых из стран "евротройки", состоящей из Великобритании, ФРГ и Франции.
Хатибзаде также подчеркнул, что Иран как член МАГАТЭ всегда придерживался обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия.
Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены, возобновились 9 декабря и завершились в минувшую пятницу.
Представители "евротройки" на переговорах после завершения раунда завили, что, хотя на последнем раунде и был достигнут некоторый "технический прогресс", но потеря времени недопустима.
Глава иранской делегации, замглавы МИД Ирана Али Багери писал в твиттере: "На этой неделе мы добились значительного прогресса", и отмечал, что переговоры "продолжатся после паузы в несколько дней".
Представитель Госдепа США отмечал, что в ходе седьмого раунда переговоров были достигнуты некоторые результаты, но они недостаточны.
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