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Регион 20.12.2021 14:03

В Грузии выявлены первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Грузии впервые подтверждены два случая заражения коронавирусом "Омикрон", сообщил руководитель национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

"В обоих случаях зараженными являются граждане Грузии, которые имеют историю путешествий в США и на Ближний Восток. Оба находятся в изоляции, изучаются 26 контактов с ними", - сказал Гамкрелидзе в понедельник журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ШТАММ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]