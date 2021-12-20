В Грузии выявлены первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Грузии впервые подтверждены два случая заражения коронавирусом "Омикрон", сообщил руководитель национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

"В обоих случаях зараженными являются граждане Грузии, которые имеют историю путешествий в США и на Ближний Восток. Оба находятся в изоляции, изучаются 26 контактов с ними", - сказал Гамкрелидзе в понедельник журналистам.