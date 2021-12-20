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ТЭК 20.12.2021 14:05

Президент Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики между Азербайджаном и Чехией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики между министерством энергетики Азербайджана и министерством промышленности и торговли Чехии».

Текст указа опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Соглашение было подписано 30 сентября в Баку министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и послом Чехии в Азербайджане Миланом Экертом.

Как сообщалось ранее, документ предусматривает расширение двустороннего сотрудничества в области нефти и газа, нефтехимии, возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе биоэнергетики, а также включает установление связей между соответствующими хозяйствующими субъектами в соответствии с национальным законодательством двух стран.

В документе также выражается поддержка реализации совместных энергетических проектов в третьих странах. Кроме того, документ охватывает такие вопросы, как развитие сотрудничества в области энергоэффективности и энергосбережения в жилищном секторе и на крупных энергоемких предприятиях, взаимообмен информацией и опытом, тренинги, совместные семинары, конференции и форумы.

В соответствии с соглашением, планируется создать совместную рабочую группу по энергетическому сотрудничеству.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЧЕХИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]