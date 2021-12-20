Nar и NETTY наградили лучшие интернет проекты года

Объявлены победители Национальной Интернет Премии Азербайджана NETTY2021, традиционно проводимой в партнерстве с Nar. В финальном мероприятии, которое состоялось 18 декабря, победили 18 проектов в 6 основных номинациях, которые были отобраны экспертным советом Netty.

В этом году на участие в конкурсе в номинациях «Государство и общество», «Бизнес и финансы», «Наука, образование и инновации», «Здоровье, спорт и туризм», «Информация и новости» и «Культура, искусство и творчество» было заявлено более 200 проектов. Кроме того, каждая номинация состоит из 3-х подноминаций. Более подробную информацию о победителях и правилах их отбора можно найти на сайте netty.az.

Поздравляя победителей на церемонии закрытия конкурса, Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью ООО Azerfon (Nar), отметил: «Наряду с предоставлением высококачественных услуг связи, Nar также реализует последовательные проекты по развитию местного рынка ИКТ. Основная цель этих проектов - внести свой вклад в общество, сделав Интернет более полезным».

Интернет премия Netty, учрежденная в 2004 году, ежегодно оценивает проекты, созданные в азербайджанском сегменте глобальной сети, и выбирает специалистов в различных областях награждая лучших. Партнерство c Netty Award является логическим продолжением проектов Nar в области корпоративной социальной ответственности (КСО), направленных на развитие сектора ИКТ в Азербайджане. Подробнее: nar.az/projects

Azerfon (торговая марка Nar) начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года в настоящее время охватывает 91% территории страны и 99% ее населения. Сеть Nar, насчитывающая более 8 780 базовых станций, предоставляет высококачественные мобильные услуги более чем 2,3 миллионам своих абонентов. По результатам сравнительных тестов среди сетей мобильной связи, проведенным P3 Communications в 2017 году, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг мобильной связи. Согласно индексу лояльности клиентов (Net Promoter Score), Nar был выбран лучшим оператором мобильной связи в стране в 2019 и 2020 годах соответственно.