SOCAR Petroleum ввела в эксплуатацию автозаправочную станцию на участке автодороги Герус-Кафан

ЗАО SOCAR Petroleum ("дочка" SOCAR, Госнефтекомпании Азербайджана) ввела в эксплуатацию автозаправочную станцию (АЗС) в Восточном Зангезуре – на границе с Арменией.
Новый заправочный комплекс открыт в селе Эйвазлы Губадлинского района, на контролируемом Азербайджаном участке автодороги Герус-Кафан.
"Услугами данной АЗС смогут воспользоваться как азербайджанские водители, так и водители автотранспортных средств–участников международных грузоперевозок. На станции также будет функционировать банкомат для обмена валюты», - заявил глава компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев в понедельник на церемонии открытия станции.
Он также отметил, что SOCAR Petroleum в настоящее время строит АЗС в Шуше, Физули и Агдаме.
«Кроме того, параллельно ведутся проектные работы по газоснабжению освобожденных территорий и уже в ближайшее время начнутся строительные работы. Газификация будет вестись параллельно заселению населенных пунктов освобожденных территорий», - сказал Абдуллаев.
Автомобильная дорога Герус-Кафан проходит по территории Армении, но 21-километровый участок этой трассы проходит по территории Азербайджана.
SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.
На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ-92 (Euro-2), АИ-98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо. Компания также владеет 11 нефтебазами в Азербайджане
Н.Аббасова
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