Алиев утвердил протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между Азербайджаном, Турцией и Грузией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил протокол о создании трехстороннего межправительственного комитета по таможенным вопросам между Азербайджаном, Турцией и Грузией.

Протокол был подписан 8 октября 2021 года в Измире.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить турецкую и грузинскую стороны о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.

Текст документа опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков