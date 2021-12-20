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Внешняя политика 20.12.2021 15:08

Алиев утвердил протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между Азербайджаном, Турцией и Грузией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил протокол о создании трехстороннего межправительственного комитета по таможенным вопросам между Азербайджаном, Турцией и Грузией.

Протокол был подписан 8 октября 2021 года в Измире.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить турецкую и грузинскую стороны о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.

Текст документа опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ, ТАМОЖНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]