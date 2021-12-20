Алиев утвердил протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между Азербайджаном, Турцией и Грузией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил протокол о создании трехстороннего межправительственного комитета по таможенным вопросам между Азербайджаном, Турцией и Грузией.
Протокол был подписан 8 октября 2021 года в Измире.
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить турецкую и грузинскую стороны о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.
Текст документа опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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