Энергетический кризис в Европе усиливается из-за надвигающихся холодов

Надвигающиеся на Европу холода, вероятно, усугубят энергетический кризис в регионе: растущий спрос на энергоносители при недостаточных поставках толкает цены к новым максимумам.
Температура воздуха в ряде европейских столиц, по прогнозам, на этой неделе опустится ниже нуля, что окажет дополнительное давление на электрические сети. Европейские электросетевые компании уже испытывают серьезные трудности из-за низких объемов ветрогенерации, а также приостановки работы нескольких реакторов АЭС во Франции, отмечает агентство Bloomberg.
Ситуацию также усугубляет и ограничение Россией поставок природного газа по газопроводу "Ямал-Европа".
Главный исполнительный директор Trafigura Group Джереми Уир предупредил в прошлом месяце, что Европа может столкнуться с веерными отключениями электроэнергии в случае холодной зимней погоды. Причем это было еще до того, как французская энергокомпания Electricite de France SA (EDF) заявила о приостановке работы реакторов, на долю которых приходится 10% установленной мощности французских АЭС. На прошлой неделе EDF заявила, что вынуждена остановить работу двух ядерных реакторов и продлить срок технического обслуживания еще двух, остановленных ранее.
В связи с сокращением объемов выработки французских АЭС электростанциям придется использовать больше газа для генерации электроэнергии. Однако, с учетом ограниченных поставок из России Европе придется использовать свои запасы, которые уже и без того являются очень низкими.
В настоящее время европейские газохранилища заполнены всего на 60%, что является рекордно низким показателем для этого времени года.
Как сообщалось, "Газпром" заказал на газовые сутки понедельника транзитные мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" в минимальном значении за месяц - всего 3,8 млн куб. м на все сутки (при том, что было предложено 89,1 млн куб. м), что составляет 4,3% от пропускной способности магистрали, свидетельствуют данные платформы бронирования GSA Platform.
Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник взлетела выше $1900 за тысячу кубометров. Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 148,87 евро за МВт/ч, то есть $1921 за тысячу кубометров.
С начала текущего года цены на газ в Европе взлетели на 600%. Стоимость электроэнергии в ходе прошедших в воскресенье аукционов также выросла: во Франции электроэнергия с поставкой в понедельник подскочила в цене до максимума с 2009 года, а в Германии цены близки к рекордным значениям.
В ближайшее время ослабления энергокризиса в Европе не предвидится. Температуры, вероятно, будут оставаться ниже нормы в Великобритании, Дании и северной части Германии на следующей неделе. Трейдеры ожидают, что в Европу придет больше СПГ на фоне снижения спроса в Азии. Однако, потребуется время, чтобы танкеры, поставляющие СПГ, переключились на новые маршруты, и увеличение поставок в европейские порты вряд ли произойдет до января.
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