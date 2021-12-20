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СНГ 20.12.2021 17:12

Швейцария вводит санкции в отношении ряда структур и физлиц, связанных с Белоруссией

Власти Швейцарии в понедельник объявили о введении санкций в отношении 17 физических лиц и девяти организаций, имеющих отношение к Белоруссии, говорится в пресс-релизе Государственного секретариата по экономике Швейцарии.

Так, под швейцарские санкции попали белорусская авиакомпания "Белавиа", государственное предприятие "ЦЕНТРКУРОРТ", ООО "Оскартур", гостиница "Планета", Отдельная служба активных мероприятий (спецподразделение пограничных войск Белоруссии), "Гродно Азот", "Белоруснефть", "Белшина", отель "Минск".

Кроме того, в "черные списки" внесены сирийская авиакомпания "Cham Wings" и паспортно-визовая служба VIP Grub, расположенная в Стамбуле.

Санкции также вводятся в отношении председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолия Лаппо и пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

В последние месяцы Польша, Литва и Латвия столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов из Белоруссии, страны Запада обвиняют в этом власти в Минске. Напряженность на границе Белоруссии и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.

В итоге в начале декабря Европейский совет принял решение о введении санкций против еще 17 человек и 11 организаций из-за кризисной ситуации в Белоруссии. В частности, под санкциями оказались белорусская авиакомпания "Белавиа" и сирийская "Cham Wings".

После утверждения этого пятого пакета санкций ЕС в отношении Белоруссии в "черных списках" стали числиться 183 человека и 26 организаций из этой страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]