Бустер вакцины Moderna в 37 раз увеличивает количество антител против омикрона

Бустерная доза вакцины от COVID-19 компании Moderna в 37 раз повышает уровень антител на случай контакта со штаммом коронавируса "омикрон", сообщается в понедельник в пресс-релизе компании.

"Одобренный в настоящее время бустер вакцины мРНК-1273 в размере 50 микрограмм повышает уровень антител, нейтрализующих "омикрон", приблизительно в 37 раз по сравнению с их уровнями до введения бустера", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Более того, компания исследовала также бустерную дозу вакцины в размере 100 микрограмм. Ее действие вызывает 83-кратное увеличение антител.

Компания также заявила о безопасности и хорошей переносимости этого варианта дополнительной дозы вакцины. Так, частота и характер побочных эффектов спустя семь дней после получения бустера в целом сравнимы с побочными действиями, наблюдаемыми после введения изначальной двухкомпонентной вакцины.

В документе отмечается, что такие данные получены в результате клинических испытаний нескольких бустерных разновидностей вакцины Moderna - мРНК-1273 и бустеров мРНК-1273.211 и мРНК-1273.213. В результате изучения выработки антител, получаемых за счет введения разных бустеров, компания приняла решение сосредоточить свои усилия на продолжении изучения эффективности бустера мРНК-1273.

"Учитывая силу мРНК-1273 и скорость распространения варианта "омикрон", бустер мРНК-1273 будет составлять первую линию защиты от компании Moderna против "омикрона"", - подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме того, в Moderna заявили, что продолжат разрабатывать полноценную вакцину против штамма "омикрон". Клинические испытания такой вакцины, как ожидается, начнутся в начала 2022 года.

В прошлом месяце генеральный глава компании Moderna Стефан Бансель заявил, что существующие вакцины от коронавируса не будут так же эффективны в борьбе со штаммом "омикрон", как с предыдущими разновидностями COVID-19, однако для более точной оценки ситуации нужно дождаться конкретных данных по новому штамму. Тогда же Бансель отметил, что для масштабного производства специализированной вакцины от "омикрона" потребуется несколько месяцев.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Считается, что штамм "омикрон" вызывает заметно меньше тяжелых последствий при заражении, нежели его "предшественники". В то же время, он превосходит их по скорости распространения.

"Омикрон" обнаружен уже в более 90 странах мира.