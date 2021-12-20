Нефть дешевеет более чем на 3%

Цены на нефть снижаются более чем на 3% на растущих опасениях, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" ослабит экономический рост в мире и приведет к снижению спроса на энергоносители.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет во многих регионах, включая США и европейские страны, что приводит к введению очередных ограничительных мер. Эксперты опасаются, что это сократит мобильность людей и, соответственно, спрос на авиационное и автомобильное топливо.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 составляет $71,24 за баррель, что на $2,28 (3,1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,53 за баррель, что на $2,33 (3,29%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Срок действия январских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник. Февральские фьючерсы на WTI торгуются на уровне $68,29 за баррель - на $2,43 (3,44%) меньше стоимости по итогам сессии в пятницу.
За минувшую неделю Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 1,1%.
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