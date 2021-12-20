РФ и Казахстан обсуждают возможность увеличения поставок нефти и нефтепродуктов в республику

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов обсудил с главой Минэнерго Казахстана Магзумом Мирзагалиевым сотрудничество в сферах нефтегаза и в электроэнергетике, сообщило российское ведомство.

"Глава Минэнерго России сообщил, что страны обладают значительным потенциалом в газификации северных и восточных регионов Казахстана, а также в добыче и переработке газа. При этом поставки нефти и нефтепродуктов в республику в будущем могут также вырасти", - говорится в сообщении.

В то же время до конца года Россия и Казахстан разработают совместный план действий по сокращению отклонения допустимого диапазона перетоков электроэнергии в ночное время, это поможет избежать дополнительной нагрузки на генерирующее и сетевое оборудование, подчеркнул Шульгинов.