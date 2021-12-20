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ТЭК 20.12.2021 19:23

РФ и Казахстан обсуждают возможность увеличения поставок нефти и нефтепродуктов в республику

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов обсудил с главой Минэнерго Казахстана Магзумом Мирзагалиевым сотрудничество в сферах нефтегаза и в электроэнергетике, сообщило российское ведомство.

"Глава Минэнерго России сообщил, что страны обладают значительным потенциалом в газификации северных и восточных регионов Казахстана, а также в добыче и переработке газа. При этом поставки нефти и нефтепродуктов в республику в будущем могут также вырасти", - говорится в сообщении.

В то же время до конца года Россия и Казахстан разработают совместный план действий по сокращению отклонения допустимого диапазона перетоков электроэнергии в ночное время, это поможет избежать дополнительной нагрузки на генерирующее и сетевое оборудование, подчеркнул Шульгинов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]