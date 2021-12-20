РФ и Казахстан обсуждают возможность увеличения поставок нефти и нефтепродуктов в республику

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов обсудил с главой Минэнерго Казахстана Магзумом Мирзагалиевым сотрудничество в сферах нефтегаза и в электроэнергетике, сообщило российское ведомство.
"Глава Минэнерго России сообщил, что страны обладают значительным потенциалом в газификации северных и восточных регионов Казахстана, а также в добыче и переработке газа. При этом поставки нефти и нефтепродуктов в республику в будущем могут также вырасти", - говорится в сообщении.
В то же время до конца года Россия и Казахстан разработают совместный план действий по сокращению отклонения допустимого диапазона перетоков электроэнергии в ночное время, это поможет избежать дополнительной нагрузки на генерирующее и сетевое оборудование, подчеркнул Шульгинов.
Алиев утвердил протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между Азербайджаном, Турцией и Грузией
Глава МИД Ирана обсудит в Азербайджане перспективы развития сотрудничества между Баку и Тегераном
Следующее заседание консультативной платформы "3+3" по Южному Кавказу планируется провести в Турции – Чавушоглу
Бустер вакцины Moderna в 37 раз увеличивает количество антител против омикрона
Европейский регулятор одобрил пятую вакцину от COVID-19: препарат американской компании Novavax
Минимум 375 человек погибли в результате тайфуна Рай на Филиппинах
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Зеленский считает запугиванием предположения о возможности размещении ядерного оружия в Белоруссии
Высылка немецких дипломатов из Москвы снова осложняет отношения РФ и ФРГ - МИД Германии
Москва объявила двух германских дипломатов persona non grata - МИД РФ
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Очередная поддержка индивидуальным предпринимателям от Yelo Bank
Nar и NETTY наградили лучшие интернет проекты года
ВТБ (Азербайджан) снижает ставку по кредиту наличными до 14,5%
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт