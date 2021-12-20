Зеленский считает запугиванием предположения о возможности размещении ядерного оружия в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии, расценил это как информационную атаку с целью запугивания.

"Мне кажется, что какие-либо запугивания о миграции ядерного оружия из Российской Федерации в разные уголки мира мы много раз слышали - про размещение ядерного оружия и на временно оккупированной территории Крыма. Сейчас мы слышим информацию и относительно Беларуси. Я считаю, что такими вещами нельзя играться", - заявил Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентами Польши и Литвы в понедельник в госрезиденции "Синегора" (с. Гута, Ивано-Франковская область).

Он добавил, что для Украины "это достаточно привычная ситуация очередной информационной атаки со стороны России".

"Мы будем точно знать, если так произойдет, где размещена часть ядерного оружия Российской Федерации", - уточнил он.

Ранее пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе общения с журналистами в понедельник попросили прокомментировать заявление белорусской стороны о том, что Белоруссия предложит РФ разместить на своей территории ядерное оружие в случае, если НАТО разместит такое оружие в Польше.

"Ни для кого не секрет, что размещение различных видов вооружения у наших границ, которые (виды вооружения) могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", - сказал Песков.