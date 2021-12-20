У Ирана на переговорах в Вене слабые позиции, мир может остановить ядерную активность Тегерана

Иран демонстрирует слабость на венских переговорах по иранской ядерной программе, и международное сообщество способно остановить активность Тегерана в ядерной сфере, заявил комиссии по иностранным делам и безопасности Кнессета министр обороны Израиля Бени Ганц.
"Иран прибыл на переговоры в Вену без сильных карт для ведения игры", - приводит слова министра издание The Jerusalem Post.
По его словам, Иран старается выгадать время, чтобы заставить страны Запада согласиться с меньшим количеством ограничений на его ядерную программу и с меньшим санкционным давлением на его экономику.
"Внутренняя ситуация в Иране оставляет множество возможностей для мира. Это не настоящая власть. Их (Ирана - ИФ) граждане страдают... руководство Ирана знает о хрупкости ситуации", - отметил Ганц.
Он сказал, что США и другие мировые державы "могут остановить развитие ядерной сферы Ирана" и его дестабилизирующую политику в регионе.
Также он заявил, что у Израиля нет более близкого союзника, чем США, и что на этой неделе в Израиле запланированы переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
Седьмой раунд консультаций в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены, возобновились 9 декабря и завершились в минувшую пятницу.
Представители "Евротройки" на переговорах после завершения раунда переговоров завили, что, хотя на последнем раунде и был достигнут некоторый "технический прогресс", но потеря времени недопустима.
Глава иранской делегации, замглавы МИД Ирана Али Багери писал в твиттере: "На этой неделе мы добились значительного прогресса", и отметил, что переговоры "продолжатся после паузы в несколько дней".
Однако представитель Госдепартамента США отмечал, что на седьмом раунде переговоров были достигнуты некоторые результаты, но они недостаточны.
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