Еврокомиссия поддержала планы Германии производить возобновляемый водород за пределами ЕС

Еврокомиссия (ЕК) сообщила в понедельник, что в соответствии с правилами ЕС по оказанию государственной помощи утвердила германскую схему действий на 900 млн евро для поддержки инвестиций в производство возобновляемого водорода в странах, не входящих в ЕС.
"Эта германская схема действий на 900 млн евро будет поддерживать проекты, ведущие к значительному сокращению выбросов парниковых газов, в соответствии с целями ЕС в области окружающей среды и климата, изложенными в его "Зелёном курсе", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер.
По ее словам, "это будет способствовать удовлетворению растущего спроса на возобновляемый водород в союзе, поддерживая развитие данного важного источника энергии в тех регионах мира, где он в настоящее время не используется, с целью его импорта и продажи в ЕС".
Вестагер уточнила, что структура этой схемы "позволит поддерживать только самые рентабельные проекты, сокращая расходы налогоплательщиков и сводя к минимуму возможные отклонения от правил конкуренции" ЕС.
Проект под названием "H2Global", пояснили в ЕК, направлен на "удовлетворение спроса ЕС на возобновляемый водород, который, как ожидается, значительно возрастет в ближайшие годы, путем поддержки развития неиспользуемого потенциала возобновляемых ресурсов за пределами ЕС".
В Брюсселе напомнили, что европейская директива о возобновляемых источниках энергии установила строгие критерии для возобновляемых видов топлива небиологического происхождения, таких как возобновляемый водород и возобновляемые производные водорода, чтобы гарантировать минимальное воздействие на окружающую среду и содействовать использованию возобновляемых источников энергии.
В "Зелёном курсе", принятом в 2019 году, ЕК поставила цель не допускать к 2050 году чистых выбросов парниковых газов. В июле 2021 года ЕК приняла пакет предложений, направленных на сокращение чистых выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года.
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