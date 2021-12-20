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СНГ 20.12.2021 22:02

Мишустин предложил премьеру Казахстана координировать действия по переходу экономик стран на углеродную нейтральность

Россия предлагает Казахстану координировать действия при реализации задачи перехода на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По глобальной климатической повестке важно обеспечить исполнение решений лидеров России и Казахстана - выйти к 2060 году на углеродную нейтральность национальных экономик. К этой цели предлагаем двигаться вместе, координировать наши действия, соответственно обмениваться опытом, технологическими решениями", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Российский премьер выразил уверенность, что в ходе переговоров в понедельник сторонам удастся принять оптимальные решения, которые позволят эффективно использовать имеющиеся возможности для реализации проектов в области энергетики и окружающей среды.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]