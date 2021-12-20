Президент Польши предостерег Запад от уступок России

Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО поддержать бывшие республики СССР, отказав выполнить ультиматум со стороны России.
"Мы не должны соглашаться на такие ультиматумы. Единственным ответом на такой ультиматум может быть только серьезный ответ - может быть контрультиматум, который будет стремиться успокоить сторону, которая хочет показать свои имперские амбиции", - сказал Дуда в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи с президентами Литвы и Украины в Ивано-Франковской области.
"Если кто-то приходит к вам домой и начинает стучать в двери и угрожать, говорит, что нападет на вас, если вы не откроете и не отдадите ему деньги, но если вы даже немного приоткроете двери, чтобы дать ему деньги, на вас все равно нападут и ворвутся к вам домой... Никогда нельзя поддаваться на такие ультиматумы и шантаж. Я надеюсь, что это также понятно и всем более или менее серьезным лидерам в мире, что это понятно и США... Касательно других членов НАТО, я надеюсь, они также понимают, что никогда нельзя соглашаться на такой шантаж", - заявил Дуда.
"Если посмотреть на историческую перспективу, то мы можем вынести для себя важные уроки: в ситуации, когда одно государство с большим военным потенциалом озвучивает ультиматум другим государствам, если соглашаться на такие ультиматумы, то после этого идет серьезная военная агрессия такого государства, и в результате начинается война", - сказал Дуда.
"Я абсолютно против любой политики уступок относительно России, именно Россия должна оставить действия, которые она делала в 2008 году, нападение на Грузию, в 2014 году - на Украину, сейчас Россия оккупирует часть грузинской территории, теперь украинских Донецкой и Луганской областей. Ясно, что там сепаратисты, но все понимают, что стоит за названием сепаратисты", - сказал Дуда.
Он добавил, что "оккупация Крыма нарушает международное законодательство и означает силовое изменение границ Европы". "Ни одно демократическое государство не может принять такое состояние дел. Когда мы задаем вопрос, кто должен уступить, ясно, что Россия должна сделать шаг назад", - заявил президент Польши.
По словам Дуды, после 2014 года НАТО предприняло решительные шаги, которые привели к тому, что теперь есть войска НАТО на восточном фланге. "Ни один из нас не может исключать, что пока мы не видим российской агрессии именно из-за того, что эти войска там стоят, именно из-за того, что на полосе земли в Европе, которая отделяет Западную Европу от Украины, стоят войска НАТО", - сказал Дуда.
"Это демонстрирует, какие действия будут эффективными против шантажа", - считает Дуда.
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