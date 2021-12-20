США стремятся к мировому лидерству в сфере СПГ, но удержать его будет непросто - WSJ

Текущие условия на рынке создают идеальные условия для создания американских терминалов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), с учетом по-прежнему высоких цен на газ в Европе и Азии, а также политической ситуации, пишет The Wall Street Journal.

Так, благодаря теплой погоде в США в начале зимы газ в Штатах сейчас стоит примерно в 10 раз меньше, чем в Европе.

Кроме того, китайские покупатели снова обращаются к американским компаниям в поисках СПГ после сложного периода торговых войн во время президентства Дональда Трампа. Только в октябре и ноябре компании КНР заключили четыре долгосрочных контракта на закупки газа в США, включая три соглашения с Cheniere Energy Inc. и сделку с компанией Venture Global LNG. В Европе ситуация также благоприятствует американскому СПГ, поскольку напряженность вокруг Украины ухудшает перспективы для российского газа.

S&P Global Platts прогнозирует, что в 2022 году стадии окончательного решения об инвестициях достигнут 3-5 новых проектов по экспорту СПГ из Северной Америки. Но для этого компаниям нужно заключать новые долгосрочные контакты на поставки, а это может оказаться непростой задачей.

Во-первых, другие страны тоже активно развивают СПГ-проекты. Например, свои экспортные мощности наращивает Катар, которому к тому же не требуется заключать долгосрочные контракты на все эти мощности. По словам аналитика S&P Global Platts Росса Вайно, затраты на производство СПГ в Катаре являются самыми низкими в мире, и страна может навязать Штатам ценовую войну в попытке сохранить свою долю рынка.

Американские компании, желающие привлечь финансирование для СПГ-проектов, должны не только заранее заключить соглашения на поставку топлива с будущих мощностей, но и учитывать экологическую повестку. В частности, французская компания Engie в прошлом году вышла из совместного проекта с NextDecade на фоне опасений по поводу добычи газа методом гидроразрыва пласта.

Неопределенность перспективы природного газа в качестве переходного вида топлива (более экологичного, чем нефть и уголь, но с большим углеродным следом, чем в гелио- и ветроэнергетике) также подталкивает потенциальных покупателей к заключению более краткосрочных контрактов, с которыми труднее заручиться финансовой поддержкой у банков.

Кроме того, импортеры не забыли уроки прошлого года, когда спрос на энергоносители рухнул, производители приостановили работу, и многим покупателям пришлось платить за поставки СПГ, которые они так и не получили.

"Примерно 65-70% всей огромной СПГ-отрасли в Штатах прекратили работу, - сказал Джейсон Фриер из Poten & Partners. - Это можно списать на разовое отклонение от нормы, но история полна неожиданностей".

Даже без новой волны проектов США могут стать мировым лидером по объему мощностей для экспорта СПГ в конце следующего года, согласно недавней оценке Управления энергетической информации. Основная трудность будет заключаться в том, чтобы удержать это лидерство.