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Дальнее зарубежье 20.12.2021 17:44

Президент Литвы: НАТО должно быть готово к любым сценариям угроз безопасности в регионе

У Североатлантического альянса должен быть алгоритм действий на любые сценарии, которые могут угрожать безопасности в восточноевропейском регионе, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

"НАТО должно отреагировать не только тем, что сконцентрирует свои войска на восточном фронте, но и чтобы усилило свой военный потенциал. Усиление военного потенциала - это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий В, сценарий С, если случится, что мы далее делаем", - заявил Науседа на совместной с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой пресс-конференции в Гуте (Ивано-Франковская область) в понедельник.

По его словам, события последних месяцев вблизи границы Украины означает, "что мы теряем баланс в нашем регионе", поэтому должны быть предприняты действия, которые восстановят этот баланс.

"Если баланс сейчас теряется, должна быть какая-то реакция и от другой стороны, чтобы этот баланс восстановился. Это касается Европейского Союза и НАТО", подчеркнул Науседа.

Науседа отметил, что "военная интеграция России и Белоруссии - это уже факт, который происходит долгое время и на это надо отреагировать в первую очередь НАТО, потому что это меняет ситуацию по безопасности для Балтийских стран".

"Здесь нет такого, что это только безопасность Украины и исключительно безопасность Балтики. Мы видим насколько это взаимосвязано... Чтобы мы обсуждали не только отдельно украинскую, польскую или литовскую ситуацию. А чтобы это было обсуждение безопасности региональной. И это должна быть широкая реакция на региональном уровне", - подытожил президент Литвы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]