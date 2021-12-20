Президент Литвы: НАТО должно быть готово к любым сценариям угроз безопасности в регионе

У Североатлантического альянса должен быть алгоритм действий на любые сценарии, которые могут угрожать безопасности в восточноевропейском регионе, считает президент Литвы Гитанас Науседа.
"НАТО должно отреагировать не только тем, что сконцентрирует свои войска на восточном фронте, но и чтобы усилило свой военный потенциал. Усиление военного потенциала - это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий В, сценарий С, если случится, что мы далее делаем", - заявил Науседа на совместной с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой пресс-конференции в Гуте (Ивано-Франковская область) в понедельник.
По его словам, события последних месяцев вблизи границы Украины означает, "что мы теряем баланс в нашем регионе", поэтому должны быть предприняты действия, которые восстановят этот баланс.
"Если баланс сейчас теряется, должна быть какая-то реакция и от другой стороны, чтобы этот баланс восстановился. Это касается Европейского Союза и НАТО", подчеркнул Науседа.
Науседа отметил, что "военная интеграция России и Белоруссии - это уже факт, который происходит долгое время и на это надо отреагировать в первую очередь НАТО, потому что это меняет ситуацию по безопасности для Балтийских стран".
"Здесь нет такого, что это только безопасность Украины и исключительно безопасность Балтики. Мы видим насколько это взаимосвязано... Чтобы мы обсуждали не только отдельно украинскую, польскую или литовскую ситуацию. А чтобы это было обсуждение безопасности региональной. И это должна быть широкая реакция на региональном уровне", - подытожил президент Литвы.
Алиев утвердил протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между Азербайджаном, Турцией и Грузией
Глава МИД Ирана обсудит в Азербайджане перспективы развития сотрудничества между Баку и Тегераном
Следующее заседание консультативной платформы "3+3" по Южному Кавказу планируется провести в Турции – Чавушоглу
Определены объемы экспорта азербайджанской нефти в северном направлении на I квартал 2022г
РФ и Казахстан обсуждают возможность увеличения поставок нефти и нефтепродуктов в республику
Энергетический кризис в Европе усиливается из-за надвигающихся холодов
Бустер вакцины Moderna в 37 раз увеличивает количество антител против омикрона
Европейский регулятор одобрил пятую вакцину от COVID-19: препарат американской компании Novavax
Минимум 375 человек погибли в результате тайфуна Рай на Филиппинах
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Очередная поддержка индивидуальным предпринимателям от Yelo Bank
Nar и NETTY наградили лучшие интернет проекты года
ВТБ (Азербайджан) снижает ставку по кредиту наличными до 14,5%
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт