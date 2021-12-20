Москва объявила двух германских дипломатов persona non grata - МИД РФ

Посол ФРГ Геза фон Гайр в понедельник вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства в Берлине и сообщено об ответных зеркальных мерах, сообщает МИД России.
"Послу ФРГ было сообщено об объявлении "persona non grata" двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ, а также акцентировано, что российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
На Смоленской площади также сообщили, что "главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением правительства ФРГ об объявлении persona non grata двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии и использованием для него в качестве предлога вынесенного Высшим судом Берлина 15 декабря 2021 года абсолютно несправедливого, необъективного обвинительного приговора в отношении гражданина Российской Федерации В.А.Соколова по делу об убийстве 23 августа 2019 года в Берлине одного из бывших лидеров террористических бандформирований на Северном Кавказе, гражданина Грузии З.Хангошвили".
Вместе с тем послу Германии было указано, что российская сторона категорически отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению, выдвинутые в рамках указанного вердикта, носящего характер явного политического заказа.
15 декабря МИД ФРГ вызвал посла России в Германии Сергея Нечаева и объявил двух сотрудников посольства РФ "персона нон грата" в связи с приговором по делу об убийстве в Тиргартене.
Ранее в тот же день Высший земельный суд Берлина приговорил к пожизненному заключению 56-летнего россиянина, обвиняемого по делу об убийстве в Тиргартене, чья личность была установлена следствием как Вадим Красиков. Немецкие правоохранительные органы установили, что он прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил в парке Тиргартен 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
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