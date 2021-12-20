Турецкая делегация за 12 дней до конца года приехала в Газпром обсудить продление контракта

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в понедельник обсудил вопросы поставок газа с заместителем министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром и генеральным директором BOTAS Бурханом Озджаном, сообщила российская компания.
Отмечается, что объем экспорта российского газа в Турцию значительно вырос в 2021 году. За 11 месяцев "Газпром" (MOEX: GAZP) поставил в республику газа на 83,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
При этом, как сообщалось, в октябре и ноябре поставки российского газа в Турцию снижались по отношению к тем же месяцам 2020 года: в октябре падение было на 9%, в ноябре - уже на 35%. Ноябрьские поставки - 1,6 млрд куб. м - это минимум с августа 2020 года. Ранее поставки росли непрерывно на протяжении 13 месяцев (с сентября 2020).
Потребление газа в Турции растет и в этом году должно увеличиться до рекордных 60 млрд куб. м. Однако неисполнение решения арбитражного суда по спору "Газпрома" с турецкими частными импортерами препятствует увеличению поставок российского газа в Турцию.
По данным совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK) (последние данные охватывают сентябрь), в этом году уже три частных импортера прекратили импорт газа (в том числе российского). Это Avrasya Gaz (с июля), а также Kibar Enerji и Akfel Gaz (с августа).
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