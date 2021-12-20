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ТЭК 20.12.2021 20:56

Турецкая делегация за 12 дней до конца года приехала в Газпром обсудить продление контракта

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в понедельник обсудил вопросы поставок газа с заместителем министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром и генеральным директором BOTAS Бурханом Озджаном, сообщила российская компания.

Отмечается, что объем экспорта российского газа в Турцию значительно вырос в 2021 году. За 11 месяцев "Газпром" (MOEX: GAZP) поставил в республику газа на 83,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

При этом, как сообщалось, в октябре и ноябре поставки российского газа в Турцию снижались по отношению к тем же месяцам 2020 года: в октябре падение было на 9%, в ноябре - уже на 35%. Ноябрьские поставки - 1,6 млрд куб. м - это минимум с августа 2020 года. Ранее поставки росли непрерывно на протяжении 13 месяцев (с сентября 2020).

Потребление газа в Турции растет и в этом году должно увеличиться до рекордных 60 млрд куб. м. Однако неисполнение решения арбитражного суда по спору "Газпрома" с турецкими частными импортерами препятствует увеличению поставок российского газа в Турцию.

По данным совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK) (последние данные охватывают сентябрь), в этом году уже три частных импортера прекратили импорт газа (в том числе российского). Это Avrasya Gaz (с июля), а также Kibar Enerji и Akfel Gaz (с августа).

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]