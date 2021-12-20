Высылка немецких дипломатов из Москвы снова осложняет отношения РФ и ФРГ - МИД Германии

Решение РФ выслать двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг ФРГ еще больше осложняет отношения двух стран, уверен представитель МИД Германии.
"Правительство Германии стремится к обмену мнениями с Российской Федерацией на базе международного права и обоюдного уважения. Сегодняшнее решение МИД Российской Федерации осложняет отношения еще больше", - заявил в понедельник представитель МИД ФРГ.
15 декабря МИД ФРГ вызвал посла России в Германии Сергея Нечаева и объявил двух сотрудников посольства РФ "персона нон грата" в связи с приговором по делу об убийстве в Тиргартене.
20 декабря Москва объявила двух германских дипломатов persona non grata в качестве ответных зеркальных мер.
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