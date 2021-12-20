Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9122 RUR   0.0228 GBR   2.2484 TRY   0.1014

Цена на нефть

17.12 $/bbl +/- WTI 70.86 -1.52 Brent 73.52 -1.50

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.12.2021 19:59

Высылка немецких дипломатов из Москвы снова осложняет отношения РФ и ФРГ - МИД Германии

Решение РФ выслать двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг ФРГ еще больше осложняет отношения двух стран, уверен представитель МИД Германии.

"Правительство Германии стремится к обмену мнениями с Российской Федерацией на базе международного права и обоюдного уважения. Сегодняшнее решение МИД Российской Федерации осложняет отношения еще больше", - заявил в понедельник представитель МИД ФРГ.

15 декабря МИД ФРГ вызвал посла России в Германии Сергея Нечаева и объявил двух сотрудников посольства РФ "персона нон грата" в связи с приговором по делу об убийстве в Тиргартене.

20 декабря Москва объявила двух германских дипломатов persona non grata в качестве ответных зеркальных мер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Москва объявила двух германских дипломатов persona non grata - МИД РФ Путин в разговоре с Меркель назвал деструктивной политику Киева, делающего ставку на силовые методы в решении проблем Донбасса - Кремль Москва призывает Берлин выдать разрешение на вещание каналам немецкоязычной редакции RT, заблокированным в YouTube США препятствуют налаживанию отношений РФ с ЕС - Медведев Диалог с Россией о ситуации в Афганистане должен быть продолжен - Меркель Москва и Берлин надеются на сохранение СВПД - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]