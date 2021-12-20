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СНГ 20.12.2021 20:45

Порошенко вызвали 23 декабря в госбюро расследований Украины, тогда же может решиться вопрос о мере пресечения

Экс-президент Украины Петр Порошенко вызван в Государственное бюро расследований (ГБР) 23 декабря для проведения процессуальных действий, будет решаться вопрос избрания меры пресечения, сообщил заместитель начальника департамента по надзору за органами госбезопасности офиса генпрокурора Иван Кисилевич.

"Исполняющим обязанности генерального прокурора было принято решение об уведомлении указанного лица о подозрении по статье 258 со значком 3 и статьи 111 УК (содействие деятельности террористических организаций и госизмена)", - сказал Кисилевич в понедельник на брифинге в Киеве.

По его словам, генпрокурор Ирина Венедиктова находится в отпуске, потому подозрение подписано и.о генерального прокурора.

"Поскольку указанное лицо (Порошенко) сегодня не прибыло по вызову (на допрос в ГБР - ИФ), мы направили повторный вызов на четверг, 23 декабря, на 10:00. Именно тогда будет решаться вопрос вручения ходатайства об избрании меры пресечения. Какой именно меры пресечения - на это будут влиять много факторов... поэтому сейчас не можем сообщить, какое будет принято решение", - сказал Кисилевич.

Отвечая на вопрос о том, что будет, если Порошенко не явится на повторный вызов, представитель офиса генпрокурора сказал: "Будем рассматривать этот вопрос согласно УПК Украины, и будем учитывать все обстоятельства при решении вопроса об избрании меры пресечения".

Руководитель отдела главного следственного управления ГБР Виталий Овдиенко заявил, что "бывший президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе представителей высшего руководства РФ, содействовал террористическим организациям ЛНР и ДНР".

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ПОДОЗРЕНИЕ, ГБР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]