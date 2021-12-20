На размещение в странах НАТО ударных средств, достигающих за минуты российских центров управления, будет дан адекватный ответ - Грушко

Россия примет адекватные ответные меры в случае размещения на территории стран НАТО ударных средств, способных достигать российских центров управления за несколько минут, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Если, например, на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут наших центров управления, то мы будем вынуждены создать адекватную ситуацию для наших партнеров", - сказал Грушко в интервью "Российской газете".

Он отметил, что если страны НАТО проигнорируют российские предложения о гарантиях безопасности, окажутся "не готовы пойти по пути военной сдержанности, то, разумеется, нам придется отвечать теми средствами, что у нас есть".

"Если появляются какие-то варианты, которые могут использоваться даже не с точки зрения применения силы, а хотя бы проекции силы, то есть военный потенциал используется как средство экономического или политического давления, то, разумеется, такая ситуация Россию никогда не устроит, и мы будет находить способы для нейтрализации этих угроз", - подчеркнул замминистра.

На сайте МИД России в минувшую пятницу был опубликован российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Проект состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь также в пятницу заявил, что запуск переговорного процесса по гарантиям безопасности между Россией, США и НАТО не терпит отлагательств.