Армения при посредничестве РФ передала Азербайджану двух военнослужащих, два дня назад оказавшихся на армянской стороне

Армения вернула Азербайджану двух военнослужащих, 18 декабря оказавшихся на армянской стороне, сообщает в понедельник Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что 20 декабря, исходя из гуманитарных соображений, при посредничестве России эти военнослужащие были возвращены азербайджанской стороне.

Накануне Азербайджан при посредничестве Европейского Союза передал армянской стороне 10 военнослужащих "Указанные лица были задержаны 16 ноября 2021 года в процессе предотвращения провокации со стороны Вооруженных сил Армении в Кельбаджарском направлении государственной границы", - говорилось в сообщении азербайджанской госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.