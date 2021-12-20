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Регион 20.12.2021 21:36

Министры экономики Грузии и Армении обсудили планы нового железнодорожного проекта и строительства ЛЭП "Марнеули-Айрум"

Министр экономики Грузии Натия Турнава в ходе встречи с армянским коллегой Ваганом Керобяном обсудила двусторонние торгово-экономические отношения, новый проект железнодорожных перевозок между Тбилиси и Ереваном и планы строительства ЛЭП, сообщает пресс-служба грузинского Минэкономики.

Керобян находится в Тбилиси с визитом, встреча прошла в рамках 11-го заседания межправительственной комиссии экономического сотрудничества между Грузией и Арменией.

По заявлению министра экономики Грузии, слова которой цитирует пресс-служба, согласно данным за 10 месяцев 2021 года Армения для Грузии находится на 7-ом месте по объему торгового оборота ($555 млн), рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 8%.

В сообщении говорится, что министры также уделили внимание развитию сотрудничества между двумя странами в таких сферах, как транспорт, логистика, энергетика, туризм.

Сообщается, что стороны обсудили новый проект железнодорожных перевозок между Тбилиси и Ереваном (запуск скоростного поезда, время которого в пути составило бы около 2,5-3 часов) и планы строительства 500-киловатной ЛЭП "Марнеули-Айрум".

Ранее в понедельник находящийся в Тбилиси с визитом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании грузино-армянской межправительственной комиссии экономического сотрудничества, что торговый оборот между двумя странами должен быть увеличен до $1 млрд .

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат), за период январь-ноябрь 2021 года экспорт из Грузии в Армению был осуществлен на сумму более 226 млн долларов. В прошлом году за аналогичный период из Грузии в Армению было экспортировано продукции на более $164 млн .

Что касается импорта из Армении, то по данным за 11 месяцев текущего года, в Грузию было импортировано продукции на сумму более $385 млн. А за аналогичный период в прошлом году этот показатель составлял более $390 млн.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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