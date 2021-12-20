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Здравоохранение 20.12.2021 21:40

Гендиректор ВОЗ призывает в 2022 году покончить с COVID-19

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник призвал в следующем году окончательно победить коронавирус COVID-19.

"2022 должен стать годом, когда мы положим конец пандемии", - приводят европейские СМИ слова главы ВОЗ.

Говоря о приближающемся Рождестве и Новом годе, Гебрейесус призвал дважды подумать, прежде чем принимать решение о праздновании. По его словам, лучше отменить мероприятия "сейчас и отметить праздники позже, чем отметить сейчас и горевать позже".

"Все мы хотим провести время с друзьями и семьей. Все мы хотим вернуться к нормальной жизни", - добавил он, указав, что для этого всем необходимо "обеспечивать свою защиту" на фоне роста заболеваемости, в частности из-за штамма "омикрон".

При этом гендиректор ВОЗ подчеркнул, что для окончания пандемии в 2022 году необходимо положить конец "несправедливому" доступу к вакцинам. В последние месяцы он неоднократно критиковал наиболее благополучные страны за то, что они интенсивно вакцинируют собственное населения и при этом - недостаточно делятся с более бедными государствами.

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Тэги: ВОЗ, ПАНДЕМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]