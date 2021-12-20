Гендиректор ВОЗ призывает в 2022 году покончить с COVID-19

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник призвал в следующем году окончательно победить коронавирус COVID-19.

"2022 должен стать годом, когда мы положим конец пандемии", - приводят европейские СМИ слова главы ВОЗ.

Говоря о приближающемся Рождестве и Новом годе, Гебрейесус призвал дважды подумать, прежде чем принимать решение о праздновании. По его словам, лучше отменить мероприятия "сейчас и отметить праздники позже, чем отметить сейчас и горевать позже".

"Все мы хотим провести время с друзьями и семьей. Все мы хотим вернуться к нормальной жизни", - добавил он, указав, что для этого всем необходимо "обеспечивать свою защиту" на фоне роста заболеваемости, в частности из-за штамма "омикрон".

При этом гендиректор ВОЗ подчеркнул, что для окончания пандемии в 2022 году необходимо положить конец "несправедливому" доступу к вакцинам. В последние месяцы он неоднократно критиковал наиболее благополучные страны за то, что они интенсивно вакцинируют собственное населения и при этом - недостаточно делятся с более бедными государствами.