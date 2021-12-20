Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон", как и предполагалось, распространяется значительно быстрее, чем штамм "дельта", а также представляет немалую угрозу для вакцинированных и переболевших вирусом людей, заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Теперь у нас есть убедительные доказательства того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее штамма "дельта", - цитируют западные СМИ слова главы ВОЗ. Он добавил, что "вакцинированные и переболевшие COVID-19 люди с бОльшей вероятностью (чем с предыдущими штаммами - ИФ) могут заразиться" новым штаммом".

Также Гебрейесус призвал Китай активнее делиться информацией, связанной с коронавирусом. По его словам, необходимо продолжать исследования заболевания до тех пор, пока не будет установлено его происхождение.

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.