Минобороны Азербайджана подтвердило возвращение из Армении двух военных

Министерство обороны Азербайджана подтвердило передачу азербайджанской стороне двух военных, заблудившихся и оказавшихся в Армении 18 декабря.

«18 декабря в дневные часы двое военнослужащих-сверхсрочников ВС Азербайджана Теймур Гусейнов и Мурад Мустафаев в неблагоприятных погодных условиях заблудились в Лачинском направлении госграницы и оказались на территории Армении», - говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство отмечает, что в результате проведенных переговоров военнослужащие в понедельник были переданы азербайджанской стороне.

По информации «Интерфакс-Азербайджан», оба военнослужащих в настоящее время находятся в городе Шуша.

Р.Ахмедов