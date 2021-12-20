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Оборона 20.12.2021 22:19

Минобороны Азербайджана подтвердило возвращение из Армении двух военных

Министерство обороны Азербайджана подтвердило передачу азербайджанской стороне двух военных, заблудившихся и оказавшихся в Армении 18 декабря.

«18 декабря в дневные часы двое военнослужащих-сверхсрочников ВС Азербайджана Теймур Гусейнов и Мурад Мустафаев в неблагоприятных погодных условиях заблудились в Лачинском направлении госграницы и оказались на территории Армении», - говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство отмечает, что в результате проведенных переговоров военнослужащие в понедельник были переданы азербайджанской стороне.

По информации «Интерфакс-Азербайджан», оба военнослужащих в настоящее время находятся в городе Шуша.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕННЫЕ, ПЕРЕДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]