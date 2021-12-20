Минобороны Азербайджана подтвердило возвращение из Армении двух военных

Министерство обороны Азербайджана подтвердило передачу азербайджанской стороне двух военных, заблудившихся и оказавшихся в Армении 18 декабря.
«18 декабря в дневные часы двое военнослужащих-сверхсрочников ВС Азербайджана Теймур Гусейнов и Мурад Мустафаев в неблагоприятных погодных условиях заблудились в Лачинском направлении госграницы и оказались на территории Армении», - говорится в сообщении Минобороны.
Ведомство отмечает, что в результате проведенных переговоров военнослужащие в понедельник были переданы азербайджанской стороне.
По информации «Интерфакс-Азербайджан», оба военнослужащих в настоящее время находятся в городе Шуша.
Р.Ахмедов
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