Игры стран СНГ в 2025 году пройдут в Азербайджане

Совет по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств - участников СНГ определил места проведения Вторых и Третьих Игр стран СНГ, сообщает Исполком СНГ.
Вторые Игры пройдут в 2023 году в Беларуси.
Местом проведения III Игр в 2025 году станет Азербайджан.
В заседании совета, которое состоялось в формате видеоконференции, приняли участие представители Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Они обсудили актуальные вопросы спортивного сотрудничества на площадке Содружества. В частности, рассмотрен вопрос о проведении чемпионатов, первенств и кубков СНГ по отдельным видам спорта.
«В настоящее время существует практика проведения в государствах СНГ спортивных соревнований под эгидой Содружества, но отсутствует единый порядок предоставления права проведения таких соревнований, требований к их организаторам и условиям проведения. На заседании решено поручить рабочей группе по подготовке и проведению Игр стран СНГ разработать до 1 июня 2022 года проект положения о чемпионатах (первенствах, кубках) СНГ по видам спорта», - подчеркивает Исполком.
Первые Игры стран СНГ состоялись в 2021 году в Казани.
Р.Ахмедов
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