В Баку прошел Ежегодный саммит инноваций, организованный PASHA Holding при поддержке Bakcell

17 декабря в Баку прошел первый Ежегодный Саммит, посвященный теме корпоративных инноваций. Саммит, организованный PASHA Holding впервые в Азербайджане, состоялся при поддержке Bakcell, PASHA Bank, PASHA Life, Kapital Bank, PASHA Insurance, BP и Caspian Innovation Center.
На саммите выступили всемирно известные докладчики, в том числе главный евангелист по инновациям компании Google д-р. Фредерик Г. Пфердт, профессор Лондонской школы бизнеса и консультант по управлению образованием Джулиан Биркиншоу и эксперт по стратегии, росту и трансформации Кайхан Криппендорф. Приглашенные эксперты поделились мнением на такие темы как, влияние инноваций на конкурентные преимущества, развитие корпоративных инноваций и формирование образа мышления, ориентированного на будущее.
Кроме того, в рамках саммита была организована панельная дискуссия, на которой спикеры саммита, вместе с руководителями местных компаний, включая главного исполнительного директора Bakcell Райнера Ратгебера, и представителями государственных структур, обсудили корпоративные инновации, партнерство в этой области, проблемы и опыт применения инноваций в бизнесе.
Отметим, что в мероприятии приняли участие более 400 руководителей, представляющих местные и международные компании и организации.
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