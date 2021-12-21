России нужны от США не устные заверения по гарантиям безопасности, а юридически обязывающий документ - Путин

Юридически обязывающим гарантиям в сфере безопасности с американской стороны верить нельзя, но России нужно хоть что-то большее, чем простые устные заверения, цену которым в Москве хорошо знают, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии (безопасности - ИФ). Мы с вами хорошо знаем - и этому-то нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными, объясняя чем-то или вообще ничем не объясняя", - сказал он на коллегии Минобороны.

В качестве примеров Путин привел выход США и договоров по ПРО и открытому небу.

"Но это хоть что-то, хоть юридически обязывающие договоренности, а не устные заверения, должны быть. Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем", - подчеркнул он.